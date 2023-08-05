"Что можно хорошее говорить о Динамо, вы вообще видели их центр защиты? Действительно как в защите в целом, так и персонально в центре обороны команда играет плохо. Есть вопросы по этим играм и к Бущану, который должен был бы своим опытом помогать молодым нервным защитникам, и к флангам, потому что Тымчик и Дубинчак не такие желающие и, главное, не такие обученные к игре назад, чем вперед.

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Но центр защиты – это прямо тотальная опасность. Любая передача вперед, любая передача в штрафную площадь – это потенциально острый момент. Работа защитника состоит из двух пунктов: вот мяч, который нужно выбить; вот соперник, которому нельзя позволить пробить. Очень сложно, когда оба центральных защитника не могут справиться с этим.

В то же время проблемы в защите Динамо заставляют команду больше думать об атаке. Побед 1:0 не будет, преимущества в один мяч всегда мало. Еще накануне начала сезона был этот магический вопрос: сможет ли Динамо забивать больше, чем пропускает.

Пока что все получается. Ярмоленко не является главной звездой этой команды, но он является важной частью. У него, возможно, уже нет качеств, чтобы решать все самостоятельно (хотя осенью будет лучше заметно), но точно есть класс помогать команде. Буяльский включил плеймекера, потому что и без него есть кому забивать, Шапаренко добавляет интересных решений, разгруженный Сидорчук находит партнеров между линиями.

Что и говорить о Ванате, который едва ли не первый нападающий Динамо, который смотрит на ворота со времен Брауна Идее. Интересно, что в интервью Ванат называл нигерийца тем игроком, за которым он особенно следил. Хотя сам он напоминает больше Исмаэля Бангура из-за такой же наглости и непредсказуемости в действиях", – поделился Бойко в своем Telegram-канале.

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