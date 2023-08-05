Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв знову може опинитись у складі луганської команди.

Зоря продовжує підсилюватись гравцями Динамо – ще одним новачком луганців може стати Богдан Лєднєв, повідомляє ТаТоТаке.

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Наразі боси клубів розв'язують питання щодо переходу хавбека. Цікаво, що контракт Лєднєва з Динамо завершується 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, що першу частину минулого сезону Богдан провів у складі угорського Фехервара, зігравши в 13 матчах та відзначившись 2 асистами. Лєднєв вже виступав за Зорю з 2018 по 2020 роки: 61 матч, 16 голів та 5 асистів.

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