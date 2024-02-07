Андрій Ярмоленко має що згадати зі свого футбольного шляху – від великих розчарувань до щастя.

"Найпам'ятніший гол у кар'єрі? Багато було, які приносили багато радості. За Вест Хем у ворота Севільї, за збірну, той же м'яч Португалії. Дебютний за збірну навіть Андоррі. Перший за Динамо, це взагалі космос, я думав, що це сон. Евертону хороший гол був. Перший за Борусію у Лізі чемпіонів проти Тоттенхема. Багато пам'ятних голів.

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Який момент хотілося б пережити, а який стерти? Хотілося б пережити ще раз вихід на чемпіонат Європи. Я відчував, що зробив максимум, віддав усі сили. Їхав у відпустку з розумінням, що я зробив усе можливе.

А найгірший – звичайно, це матч з Уельсом, автогол. У юності дав би собі пораду – "не чіпай м'яч з Уельсом (сміється)!" – розповів Ярмоленко у ефірі на YouTube-каналі ВДИНАМО.

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