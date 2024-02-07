Андрею Ярмоленко есть что вспомнить из своего футбольного пути – от больших разочарований до счастья.

"Самый памятный гол в карьере? Много было, которые приносили много радости. За Вест Хэм в ворота Севильи, за сборную, тот же мяч Португалии. Дебютный за сборную даже Андорре. Первый за Динамо, это вообще космос, я думал, что это сон. Эвертону хороший гол был. Первый за Боруссию в Лиге чемпионов против Тоттенхэма. Много памятных голов.

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Какой момент хотелось бы пережить, а какой стереть? Хотелось бы пережить еще раз выход на чемпионат Европы. Я чувствовал, что сделал максимум, отдал все силы. Уезжал в отпуск с пониманием, что я сделал все возможное.

А худший – конечно, это матч с Уэльсом, автогол. В юности дал бы себе совет – "не трогай мяч с Уэльсом (смеется)!" – рассказал Ярмоленко в эфире на YouTube-канале ВДИНАМО.

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