toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗБІРНА УКРАЇНИ СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ

Ярмоленко навчив воротаря Вест Хема Адріана співати гімн України

10:45 932 Читать на русском
Ярмоленко навчив воротаря Вест Хема Адріана співати гімн України
Андрій Ярмоленко / Вест Хем

Хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко заспівав гімн України разом з партнером по команді.

Українець виклав у свій Instagram відео, де він та його партнер по команді воротар Адріан під музику виконують гімн України. Іспанець поклав руку на серце та намагався співати.

Українцям стане важче в АПЛ – FA планує скоротити кількість легіонерів у клубах чемпіонату Англії

"Ще один українець у Вест Хемі", – написав Андрій Ярмоленко на відео.

Караваєв: Ми хочемо закінчити груповий турнір з максимальним результатом

Нагадаємо, наразі Андрій Ярмоленко відновлюється від важкої травми, яку він отримав у грі проти Тоттенхема 20 жовтня.

Теги
Англія Відеоновини Адріан Адріан Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
5
хв
Бельгія
21:45
Ісландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук