Ярмоленко навчив воротаря Вест Хема Адріана співати гімн України

Хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко заспівав гімн України разом з партнером по команді.

Українець виклав у свій Instagram відео, де він та його партнер по команді воротар Адріан під музику виконують гімн України. Іспанець поклав руку на серце та намагався співати.

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"Ще один українець у Вест Хемі", – написав Андрій Ярмоленко на відео.

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Нагадаємо, наразі Андрій Ярмоленко відновлюється від важкої травми, яку він отримав у грі проти Тоттенхема 20 жовтня.