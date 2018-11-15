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Ярмоленко научил вратаря Вест Хэма Адриана петь гимн Украины

10:45 127 Читати українською
Ярмоленко научил вратаря Вест Хэма Адриана петь гимн Украины
Андрей Ярмоленко / Вест Хэм

Хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко спел гимн Украины вместе с партнером по команде.

Украинец выложил в свой Instagram видео, где он и его партнер по команде вратарь Адриан под музыку исполняют гимн Украины. Испанец положил руку на сердце и пытался петь.

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"Еще один украинец в Вест Хэме", – написал Андрей Ярмоленко на видео.

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Напомним, сейчас Андрей Ярмоленко восстанавливается от тяжелой травмы, которую он получил в игре против Тоттенхэма 20 октября.

Теги
Англия Видеоновости Адриан Адриан Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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