Як відомо, контракт Андрія Ярмоленка з Вест Хемом спливає влітку 2022 року. ЗМІ щодня знаходять для 32-річного українця нові команди і натякають, що вже у січні він може змінити клубну прописку.

Зінченко та Ярмоленко впали у ціні на Transfermarkt

За повідомленням Evening Standard, лондонці не проти продати нашого легіонера взимку, однак розуміють, що не зможуть отримати за нього суттєві гроші. Тому в клубі існує також альтернативний варіант – Ярмоленко може бути корисним команді в Лізі Європи (Вест Хем вийшов з групи з першої сходинки, випередивши загребське Динамо, Рапід та Генк і навесні зіграє в 1/8 фіналу турніру).

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за лондонців 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі (в Лізі Європи в українця гол+пас в 5-ти поєдинках). Transfermarkt оцінює Ярмоленка у 3,5 млн євро.

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