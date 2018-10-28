Ярмоленко може пропустити півроку через травму

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко може пропустити значний термін через травму.

Український хавбек Андрій Ярмоленко у матчі 9 туру проти Тоттенхема отримав неприємну травму. У середині першого тайму Ярмоленко невдало наступив на ногу та був змушений покинути поле на ношах.

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Українець може пропустити від кількох тижнів до півроку, все залежатиме від важкості травми. Якщо Андрій порвав ахіллове сухожилля, то потребуватиме операції та пропустить понад 6 місяців, якщо ж це просто запалення ахіллу, то Ярмоленко повернеться на поле вже найближчим часом, повідомляє Daily Mail.

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