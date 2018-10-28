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Ярмоленко може пропустити півроку через травму

21 жовтня 10:02 3890 Читать на русском
Ярмоленко може пропустити півроку через травму
Ярмоленко може пропустити півроку через травму

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко може пропустити значний термін через травму.

Український хавбек Андрій Ярмоленко у матчі 9 туру проти Тоттенхема отримав неприємну травму. У середині першого тайму Ярмоленко невдало наступив на ногу та був змушений покинути поле на ношах.

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Українець може пропустити від кількох тижнів до півроку, все залежатиме від важкості травми. Якщо Андрій порвав ахіллове сухожилля, то потребуватиме операції та пропустить понад 6 місяців, якщо ж це просто запалення ахіллу, то Ярмоленко повернеться на поле вже найближчим часом, повідомляє Daily Mail.

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Англія9 турЛондон Стедіум (Лондон)

Вест Хем - Тоттенхем: Субота 20 жовтня 2018

Вест Хем
Матч завершено
0 : 1
Тоттенхем
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Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Важка травма Вест Хем - Тоттенхем
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