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Ярмоленко может пропустить полгода из-за травмы

21 октября 10:05 868 Читати українською
Ярмоленко может пропустить полгода из-за травмы
Ярмоленко может пропустить полгода из-за травмы

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко может пропустить значительный срок из-за травмы.

Украинский хавбек Андрей Ярмоленко в матче 9 тура против Тоттенхэма получил неприятную травму. В середине первого тайма Ярмоленко неудачно наступил на ногу и был вынужден покинуть поле на носилках.

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Украинец может пропустить от нескольких недель до срока в полгода, все будет зависеть от тяжести травмы. Если Андрей порвал ахиллово сухожилие, то потребуется операция и игрок пропустит более 6 месяцев, если будет это просто воспаление ахилла, то Ярмоленко вернется на поле уже в ближайшее время, сообщает Daily Mail.

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Англия9 турЛондон Стедиум (Лондон)

Вест Хэм - Тоттенхэм: Суббота 20 октября 2018

Вест Хэм
Матч окончен
0 : 1
Тоттенхэм
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Англия Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Тяжелая травма Вест Хэм - Тоттенхэм
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