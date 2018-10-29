Ярмоленко может пропустить полгода из-за травмы

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко может пропустить значительный срок из-за травмы.

Украинский хавбек Андрей Ярмоленко в матче 9 тура против Тоттенхэма получил неприятную травму. В середине первого тайма Ярмоленко неудачно наступил на ногу и был вынужден покинуть поле на носилках.

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Украинец может пропустить от нескольких недель до срока в полгода, все будет зависеть от тяжести травмы. Если Андрей порвал ахиллово сухожилие, то потребуется операция и игрок пропустит более 6 месяцев, если будет это просто воспаление ахилла, то Ярмоленко вернется на поле уже в ближайшее время, сообщает Daily Mail.