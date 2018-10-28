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Пеллегріні стурбований травмою Ярмоленка – тренер прокоментував інцидент

20 жовтня 20:23 4783 Читать на русском
Пеллегріні стурбований травмою Ярмоленка – тренер прокоментував інцидент
Мануель Пеллегріні / Фото Alex Livesey

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні залишився розчарованим прикрою поразкою від Тоттенхема (0:1), а також прокоментував травму Андрія Ярмоленка.

"Звичайно, незадоволений результатами команди. Останні дві поразки ми могли перевести в нічиї.

Вважаю, що з Тоттенхемом ми зіграли дуже хороші 90 хвилин. Вони створили один шанс і скористались ним, а ми втратили наші нагоди. Впродовж другого тайму ми домінували та володіли м'ячем на половині поля суперника.

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Травма Ярмоленка? Я не хочу робити передчасних висновків. Краще дочекатись завтрашнього вердикту лікарів. Ситуація неприємна, тому що на цей момент у нас є п'ять пошкоджених гравців, а четверо з них – півзахисники, важке становище", – цитує Пеллегріні офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Ярмоленко зазнав травми на 40-й хвилині матчу, українець не зміг продовжити поєдинок та покинув поле на ношах.

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Вест Хем - Тоттенхем: Субота 20 жовтня 2018

Вест Хем
Матч завершено
0 : 1
Тоттенхем
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Англія Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Вест Хем - Тоттенхем
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