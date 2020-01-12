Ярмоленко може покинути Вест Хем у січні через примху нового тренера

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс не планує робити ставку на вінгера збірної України Андрія Ярмоленка.

Шотландський фахівець заради нових трансферів готовий принести в жертву 30-річного півзахисника, інформує Express з посиланням на Mirror.

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Вест Хем пообіцяв Мойєсу підсилення під час зимового трансферного вікна, однак спочатку клуб повинен продати кількох гравців. Ярмоленко став одним з виконавців, які опинилися в групі ризику після приходу нового тренера. "Молоти" готові запропонувати українця іншим клубам АПЛ, існує варіант з орендою.

Нагадаємо, Ярмоленко не грає за Вест Хем з грудня минулого року через пошкодження привідного м'язу стегна.

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