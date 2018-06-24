Ярмоленко може покинути Борусію Д – клуб розглядає можливість продажу українця, – Bild

Півзахисник Борусії Д Андрій Ярмоленко може залишити клуб вже цього літа, повідомляють німецькі ЗМІ.

Борусія Д визначилась із гравцями, які можуть залишити клуб вже цього літа. Практично гарантовано клуб попрощається із Гонсало Кастро, Еріком Дурмом та Зебастіаном Роде, повідомляє Bild.

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Не варто також розслаблятись і Андрію Ярмоленку та Джеремі Толяну. Українець не надто виправдав сподівання керівництва клубу, не ставши повноцінною заміною Усману Дембеле, а тому теж може продовжити кар'єру в іншому клубі.

Більше того, клуб може відпустити навіть ветеранів Марселя Шмельцера та Нурі Шахіна, якщо вони захочуть покинути клуб.

Також можуть піти в оренду молоді Дан-Аксель Загаду та Александр Ісак, які практично не виходили на поле в сезоні 2017/18.

До слова, нещодавно повідомлялось, що Евертон знову цікавиться Ярмоленком.

Нагадаємо, в сезоні 2017/18 Борусія посіла 4 місце в чемпіонаті та здобула путівку у Лігу чемпіонів.