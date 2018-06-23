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Ярмоленко знову зацікавив Евертон

13:36 1489 Читать на русском
Ярмоленко знову зацікавив Евертон
Андрій Ярмоленко / ФК Борусія Д

Ліверпульський Евертон розглядає можливість придбання вінгера Борусії Д Андрія Ярмоленка.

Німецький портал transfermarketweb.com повідомляє, що Евертон може повернутись до спроб придбати хавбека дортмундської Борусії Андрія Ярмоленка.

Фінансові можливості ліверпульського клубу є обмеженими, але "іриски" вивчають питання підписання українця.

Ярмоленко з Борусією Д відправиться на збір у США

Повідомляється, що "джмелі" відкриті до переговорів щодо футболіста.

Ярмоленко перейшов у Борусію минулого літа з київського Динамо за 25 мільйонів євро.

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