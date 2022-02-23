"Закликаю кожного українця об’єднатись, показати свою відданість країні, підтримати нашу армію.

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Наша сила – свобода, право вибору, повага та людські цінності. Наш вибір – європейська Україна. Ми – сильна нація, ми на своїй землі, і правда за нами", – написав Ярмоленко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у поточному сезоні Андрій провів за Вест Хем 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі.

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