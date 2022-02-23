"Призываю каждого украинца объединиться, показать свою преданность стране, поддержать нашу армию.

Бойко: Украина была, есть и будет независимым государством

Наша сила – свобода, право выбора, уважение и ценности. Наш выбор – европейская Украина. Мы – сильная нация, мы на своей земле, и правда за нами", – написал Ярмоленко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в текущем сезоне Андрей провел за Вест Хэм 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

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