Ярмоленко: Мы на своей земле, и правда за нами
Украинский полузащитник лондонского Вест Хэма и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался по поводу ситуации в Украине.
"Призываю каждого украинца объединиться, показать свою преданность стране, поддержать нашу армию.
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Наша сила – свобода, право выбора, уважение и ценности. Наш выбор – европейская Украина. Мы – сильная нация, мы на своей земле, и правда за нами", – написал Ярмоленко на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, в текущем сезоне Андрей провел за Вест Хэм 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.
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