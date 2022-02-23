"Наша країна переживає історичні та нелегкі часи. Російська агресія, інформаційний тиск, панічні настрої – все це впливає на нас із вами. Але я вірю, що Україна зможе з честю вийти із цієї ситуації, зберегти свою незалежність та самостійність.

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Зараз дуже важливо не панікувати, вірити в нашу армію та дипломатію. Українці завжди були миролюбною нацією, яка ніколи не проявляла агресію щодо інших країн. Але зараз настав час захищати нашу землю і зробити це можна лише у єднанні.

Я пишаюся тим, що є українцем і неодноразово представляв нашу країну на міжнародній арені. Мені важко зрозуміти, коли хтось ставить під сумнів наше право на існування, як вільної та незалежної країни. Україна була, є та буде незалежною державою! Слава Україні", – написав Бойко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у поточному сезоні Денис провів у складі Динамо 6 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 4 голи. Ще у чотирьох поєдинках він відстояв "на нуль".

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