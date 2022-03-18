Колишній нападник Вест Хема Карлтон Коул у захваті від особистої історії Андрія Ярмоленка і виходу лондонців у чвертьфінал Ліги Європи.

"У мене досі немає слів. Я майже заплакав, хоча не плакав навіть коли народились мої сини. Щиро кажу.

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Це неймовірно, я не можу в це повірити. Ярмоленко – який чоловік, яка історія! Крутий гравець", – WHZone цитує захват Коула під час студії на телебаченні.

Нагадаємо, Ярмоленко оформив вирішальний гол у ворота Севільї, який дозволив Вест Хему пробитися до 1/4 фіналу ЛЄ.

Вест Хем завдяки голу Ярмоленка переміг Севілью й вийшов у чвертьфінал ЛЄ, Айнтрахт на останніх секундах вибив Бетіс