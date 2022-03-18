Бывший нападающий Вест Хэма Карлтон Коул в восторге от личной истории Андрея Ярмоленко и выхода лондонцев в четвертьфинал Лиги Европы.

"У меня до сих пор нет слов. Я почти заплакал, хотя не плакал даже когда родились мои сыновья. Честно говорю.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы – Барселона, Ярмоленко и Малиновский получили соперников

Это невероятно, я не могу в это поверить. Ярмоленко – какой мужчина, какая история! Крутой игрок", – WHZone цитирует восторг Коула во время студии на телевидении.

Напомним, Ярмоленко оформил решающий гол в ворота Севильи, позволивший Вест Хэму пробиться в 1/4 финала ЛЕ.

Вест Хэм благодаря голу Ярмоленко победил Севилью и вышел в четвертьфинал ЛЕ, Айнтрахт на последних секундах выбил Бетис