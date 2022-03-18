Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи:

Вест Хем (Англія) – Ліон (Франція)

РБ Лейпциг (Німеччина) – Аталанта (Італія)

Айнтрахт (Німеччина) – Барселона (Іспанія)

Брага (Португалія) – Рейнджерс (Шотландія)

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – Яремчук і Зінченко дізналися суперників

У 1/2 фіналу зустрінуться переможці пар:

РБ Лейпциг – Аталанта / Брага – Рейнджерс – півфінал 1

Вест Хем – Ліон / Айнтрахт – Барселона – півфінал 2

Жеребкування було "сліпим" й без посіву, тобто УЄФА не розводив клуби з однієї асоціації. Команда, яку витягнули з кошика першою, розпочне двоматчеве протистояння на своєму полі. Матчі 1/4 фіналу відбудуться 7 та 14 квітня.

Лише Німеччина зберігає два клуби у розіграші Ліги Європи, які не зможуть зустрітися аж до фіналу. Як і команди наших Андрія Ярмоленка (Вест Хем) та Руслана Маліновського. Сліпий жереб вирішив, що українське дербі може відбутися лише у матчі за трофей.

До слова, півфінальні поєдинки заплановані на 28 квітня та 5 травня. Фінал Ліги Європи відбудеться в Іспанії, вирішальний матч 18 травня прийме домашній стадіон Севільї Рамон Санчес Пісхуан. Номінальним господарем стане переможець півфіналу 1.