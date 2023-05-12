Останній тур національної першості для команди Сергія Реброва майже нічого не вирішує. Шансів на чемпіонство уже немає. Аль-Айн може посісти друге чи третє місце – обидва дають право зіграти у кваліфікації азійської ЛЧ.

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Грати належало проти Аль-Батаеха, який балансує над зоною вильоту. Різниця в класі стала помітною вже на старті зустрічі – на 2-й хвилині Аль-Айн відкрив рахунок. Гол у свій актив записав Андрій Ярмоленко. Українець поблизу правого кута штрафного майданчика красивим ударом закрутив м'яч під дальню стійку.

До слова, цей гол став для Ярмоленка 10-м у нинішньому сезоні. Контракт Андрія з Аль-Айном завершується цього літа. За неофіційною інформацією, сторони не планують продовжувати співпрацю.

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