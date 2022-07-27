Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко готовится к сезону со своей новой командой.

Товарищеский матч

Аль-Айн – Гройтер Фюрт – 2:1

Голы: Рахими, 34, Жонатас, 9 – ?

Подопечные Сергея Реброва продолжают побеждать в спаррингах. Очередной жертвой Аль-Айна стал Гройтер Фюрт, в прошлом сезоне занявший последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Андрей Ярмоленко сегодня впервые вышел в стартовом составе новой команды. Сегодня украинец провел на поле 50 минут. Голов не забивал. Это его второе появление на поле в составе Аль-Айна.

Напомним, капитан сборной Украины решил перебраться в ОАЭ после того, как его контракт с Вест Хэмом завершился. Следовательно, Аль-Айну за переход Ярмоленко платить не пришлось.

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