Під час спілкування з пресою після матчу з Шотландією (0:0) Ярмоленка намагалися захопити зненацька запитанням про завершення роботи Олександра Петракова зі збірною України.

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Журналістка говорила як про факт, що Петраков покидає збірну. Ярмоленко резонно поцікавився, звідки така інформація. У відповідь отримав лише фразу: "Не скажу". Такою ж реплікою Андрій відповів і на початкове некомпетентне запитання.

Нагадаємо, контракт Олександра Петракова зі збірною України розрахований до кінця року. Наразі ніхто з офіційних осіб не повідомляв ні про намір завершити співпрацю, ні про можливість продовження угоди.

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