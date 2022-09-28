"Вони знову хочуть, щоб я пішов", – Петраков плюнув на пресконференції після Шотландії
Головний тренер збірної України Олександр Петраков нервово прокоментував нічию з Шотландією (0:0) в Лізі націй.
Україна не зуміла переграти Шотландію у вирішальному матчі Ліги націй і не вийшла в елітний дивізіон. Постало логічне питання про майбутнє головного тренера.
Олександр Петраков відреагував дуже різко. Спершу сказав "без коментарів", після чого звернувся до прессекретаря збірної: "Вони знову хочуть, щоб я пішов". Ці слова тренер прикрасив артистичним плювком.
Далі у наставника запитали конкретно про матч з Шотландією. Петраков витримав затяжну паузу, після чого коротко випалив: "Зіграли ми 0:0. Все".
Україна – Шотландія – 0:0 – відеоогляд матчу
Згодом УАФ опублікувала другу частину пресконференції (не показавши у Youtube заплановану трансляцію).
"Тим, як грали хлопці, я задоволений. Я не маю до них питань. Сьогодні були дуже важкі погодні умови. Ніхто не випадав, а ввійти в таку гру непросто.
Не вистачило того ж, чого й в Уельсі, – реалізації. На такому рівні, коли є моменти, треба забивати. У нас вони були в першому таймі. Довбик виходив сам на сам із воротарем, Ярмоленко схибив, у Степаненка був момент після кутового", – сказав Олександр Петраков.
Україна не змогла піднятись у еліту Ліги націй, розписавши нічию з Шотландією у вирішальному матчі