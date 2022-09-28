Во время общения с прессой после матча с Шотландией (0:0) Ярмоленко пытались застать врасплох вопросом о завершении работы Александра Петракова со сборной Украины.

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Журналистка говорила как о факте, что Петраков покидает сборную. Ярмоленко резонно поинтересовался, откуда такая информация. В ответ получил лишь фразу: "Не скажу". Такой же репликой Андрей ответил и на изначальный некомпетентный вопрос.

Напомним, контракт Александра Петракова со сборной Украины рассчитан до конца года. Пока никто из официальных лиц не сообщал ни о намерении завершить сотрудничество, ни о возможности продления соглашения.

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