Схоже, відносини між Гентом та Романом Яремчуком можуть погіршитись. Форвард збірної України вкотре заговорив про відхід з клубу.

Українець має намір залишити команду. Причиною такого рішення стало те, що "буйволи" не відпустили Романа в друге трансферне вікно поспіль попри запити від двох клубів, повідомляє Voetbal24.

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Гент нібито отримував пропозиції від Роми та Спортінга, але відхилив їх через недостатню запропоновану суму. Сам Яремчук з цим не погоджується, а тому налаштований покинути команду взимку або влітку. Перехід зараз може відбутись, якщо буде пропозиція від команди, де ще не зачинилось трансферне вікно.

Нагадаємо, Роман влітку вже оголошував про наміри покинути бельгійський клуб, проте все ж залишився. У поточному сезоні форвард збірної України провів за Гент 26 поєдинків, відзначився 12 голами та 4 асистами.

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