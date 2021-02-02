Похоже, отношения между Гентом и Романом Яремчуком могут ухудшиться. Форвард сборной Украины в очередной раз заговорил об уходе из клуба.

Украинец намерен покинуть команду. Причиной такого решения стало то, что "буйволы" не отпустили Романа во второе трансферное окно подряд несмотря на запросы от двух клубов, сообщает Voetbal24.

Гент готов отпустить Яремчука при одном условии – "буйволы" уже подписали замену

Гент якобы получал предложения от Ромы и Спортинга, но отклонил их из-за недостаточной предложенной суммы. Сам Яремчук с этим не согласен, а потому настроен покинуть команду зимой или летом. Переход сейчас может произойти, если будет предложение от команды, где еще не закрылось трансферное окно.

Напомним, Роман летом уже объявлял о намерениях покинуть бельгийский клуб, но все же остался. В текущем сезоне форвард сборной Украины провел за Гент 26 поединков, отличился 12 голами и 4 ассистами.

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