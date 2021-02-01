Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про можливий відхід нападника у португальський Спортінг. Хоча, як повідомляє Voetbal Primeur, "буйволи" не готові прощатись з Романом і він залишиться у колективі до кінця поточного сезону. Щоправда, Гент може задуматись про продаж гравця, якщо отримає пропозицію, від якої не можна буде відмовитись.

Яремчук отримав шанс в останній момент втекти із Гента

На фоні цього бельгійський клуб підписав форварда Беєрсхота Таріка Тіссаудалі, повідомляє офіційний Twitter Гента. У поточному розіграші Ліги Жупіле він забив 8 м'ячів та віддав 6 асистів в 19 матчах. Тіссаудалі стане конкурентом Яремчука до кінця поточної кампанії та ймовірною заміною по її завершенні.

До слова, Роман Яремчук перебрався у Бельгію влітку 2017 року. У нинішньому сезоні бельгійської першості 25-річний українець провів за "буйволів" 19 матчів, в яких відзначився 10 голами та 3 асистами. Портал Transfermarkt оцінює його в 11 млн євро.

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