Картахена і Валенсія грають 7 січня 2024-го у 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Картахена – Валенсія розпочнеться о 20:00 за київським часом. Роман Яремчук опинився в запасі "кажанів" і змушений чекати шансу розвинути дві гольові серії. Українець забивав Аросі на попередній стадії Кубка, а 5 днів тому нарешті вперше відзначився і в чемпіонаті.

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Суперник доволі зручний. Картахена – найгірша команда Сегунди з "найдірявішою" обороною (34 пропущені за 21 тур). Натомість Валенсія набрала форму, здобувши 7 очок за 3 минулі тури Ла Ліги.

Де дивитися матч Картахена – Валенсія? Онлайн-трансляція гри доступна на платформі MEGOGO.

Стартовий склад Картахени:

Валенсії: