Картахена и Валенсия играют 7 января 2024 года в 1/16 финала Кубка Испании. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Картахена – Валенсия начнется в 20:00 по киевскому времени. Роман Яремчук оказался в запасе "летучих мышей" и вынужден ждать шанса развить две голевые серии. Украинец забивал Аросе на предыдущей стадии Кубка, а 5 дней назад наконец-то впервые отличился и в чемпионате.

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Соперник достаточно удобный. Картахена – худшая команда Сегунды с "самой дырявой" обороной (34 пропущеных за 21 тур). А вот Валенсия набрала форму, добыв 7 очков за 3 прошлых тура Ла Лиги.

Где смотреть матч Картахена – Валенсия? Онлайн-трансляция игры доступна на платформе MEGOGO.

Стартовый состав Картахены:

Валенсии: