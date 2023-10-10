"Оцінка нападника лише одна – забиті голи та результативні дії. Наразі наша атака, можливо, і не сяє, але є в кого вірити. Довбик в хорошій формі. Думаю, 1000%, що він буде грати в основі.

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Щодо Яремчука... Якщо тренер не поставить його за колишні здобутки, то його не буде на полі в цих матчах. Нехай Роман на мене не ображається, але зараз він не в тому стані, аби грати в збірній України.

Мені подобається, як грає Ванат в Динамо. Він забиває, створює моменти, через нього йде гра команди. Цей молодий гравець гідний отримати шанс в матчах за збірну. Думаю, в найближчих матчах ми побачимо на полі Довбика та Ваната. Когось дещо більше по часу, когось – менше", – сказав Воробей у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Яремчук після переходу у Валенсію провів за іспанський клуб 3 матчі (119 хвилин) без результативних дій.

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