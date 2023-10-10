"Нормальна футбольна погода. В когось ще тривало відновлення, а хтось уже мав повноцінне тренування.

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Ще не всі гравці доїхали до нашого табору. Ще не прибули Сваток і Різник, тому теорія матчу з Північною Македонією та розбір гри з Італією розпочнуться вже завтра. Тоді стартує справжня повноцінна підготовка.

Коли з македонцями грала збірна Італії, поле в Скоп'є справді було в поганому стані, а в нашому поєдинку ще було більш-менш. Це не поле стало причиною такого важкого двобою з ними, а саме наша гра. Але тоді ми все ж змогли здобути перемогу. У прийдешньому матчі, думаю, кожен футболіст і тренерський штаб зроблять висновки, і ми вийдемо на цей поєдинок уже з новою тактикою", – цитує Миколенка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, дуель між Україною та Північною Македонією відбудеться 14 жовтня у Празі. Початок зустрічі о 16:00 за Києвом.

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