Яремчук забив у ворота Луніна – відео гола після жахливої помилки
22:49 - Читать на русском
Роман Яремчук був безжальним до земляка Андрія Луніна у матчі чемпіонату Іспанії.
84' live
27’ Уго Дуро
30’ Роман Яремчук
Вінісіус Жуніор 45+5’
Вінісіус Жуніор 76’
27’ Уго Дуро
30’ Роман Яремчук
45+5’ Вінісіус Жуніор
76’ Вінісіус Жуніор
Один українець засмутив іншого у поєдинку 27-го туру Ла Ліги Валенсія – Реал.
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Яремчук подвоїв перевагу "кажанів" на 30-й хвилині. Роман перехопив неохайну передачу Карвахаля, оббіг Луніна і покотив у порожні ворота. Це третій гол українського легіонера в чемпіонаті та четвертий за Валенсію загалом.
Нагадаємо, Яремчук належить Брюгге, а за левантійців виступає на правах оренди.
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