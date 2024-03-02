Роман Яремчук був безжальним до земляка Андрія Луніна у матчі чемпіонату Іспанії.

Один українець засмутив іншого у поєдинку 27-го туру Ла Ліги Валенсія – Реал.

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Яремчук подвоїв перевагу "кажанів" на 30-й хвилині. Роман перехопив неохайну передачу Карвахаля, оббіг Луніна і покотив у порожні ворота. Це третій гол українського легіонера в чемпіонаті та четвертий за Валенсію загалом.

Нагадаємо, Яремчук належить Брюгге, а за левантійців виступає на правах оренди.

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