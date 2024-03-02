Яремчук забил в ворота Лунина – видео гола после ужасной ошибки
22:51 - Читати українською
Роман Яремчук был безжалостным к земляку Андрею Лунину в матче чемпионата Испании.
90' live
27’ Уго Дуро
30’ Роман Яремчук
Винисиус Жуниор 45+5’
Винисиус Жуниор 76’
27’ Уго Дуро
30’ Роман Яремчук
45+5’ Винисиус Жуниор
76’ Винисиус Жуниор
Один украинец огорчил другого в поединке 27-го тура Ла Лиги Валенсия – Реал.
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Яремчук удвоил преимущество "летучих мышей" на 30-й минуте. Роман перехватил неаккуратную передачу Карвахаля, оббежал Лунина и покатил в пустые ворота. Это третий гол украинского легионера в чемпионате и четвертый за Валенсию в целом.
Напомним, Яремчук принадлежит Брюгге, а за левантийцев выступает на правах аренды.
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