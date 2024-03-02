Роман Яремчук был безжалостным к земляку Андрею Лунину в матче чемпионата Испании.

Один украинец огорчил другого в поединке 27-го тура Ла Лиги Валенсия – Реал.

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Яремчук удвоил преимущество "летучих мышей" на 30-й минуте. Роман перехватил неаккуратную передачу Карвахаля, оббежал Лунина и покатил в пустые ворота. Это третий гол украинского легионера в чемпионате и четвертый за Валенсию в целом.

Напомним, Яремчук принадлежит Брюгге, а за левантийцев выступает на правах аренды.

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