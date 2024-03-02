Валенсія в рамках 27-го туру чемпіонату Іспанії 2023/24 приймає мадридський Реал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 27-го туру Ла Ліги 2023/24 між Валенсією і мадридським Реалом розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна за посиланням на MEGOGO. Андрій Лунін розпочне зустріч у основному складі – як і Роман Яремчук!

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Мадридці у випадку тріумфу відірвуться від Жирони на 9 очок, хоча каталонці свою гру проведуть у неділю. Левантійці ж можуть наблизитись до зони Ліги Європи на відстань 6 залікових балів – от тільки у двох попередніх турах вони перемог не знали.

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