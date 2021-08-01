25-річний нападник вже провів перше тренування на просторах Португалії. Про це свідчать світлини, які були опубліковані у соцмережах Бенфіки.

Шевченко посприяв трансферу Яремчука в Бенфіку, – джерело

Яремчук, як і всі гравці "орлів", готуються до прийдешнього протистояння в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зі Спартаком. Потенційна можливість дебютувати у Романа буде саме з росіянами вже 4 серпня у Москві, матч-відповідь запланований на 10 число.

Нагадаємо, після 4-х хороших сезонів у Генті Романа Яремчука викупила Бенфіка за понад 17 мільйонів євро. Наш форвард підписав контракт з португальцями на 5 років.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема