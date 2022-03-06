Легіонерів "орлів" вшанував пам'ять земляків, які не змогли пережити жахливу війну з Росією, інформує Record.

Бенфіка відкрила фонд допомоги Україні – черговий жест команди Яремчука

Яремчук на матч проти Портімоненсе (2:1) одягнув чорну пов'язку. Це символ великих людських втрат, яких зазнала Україна з 24 лютого. Роман відіграв 80 хвилин і не відзначився результативними діями, однак навіть чужий стадіон підтримав його гучними оплесками.

Росія підло обстрілює великі міста і житлові райони, винищуючи сотні мирних українців. Це величезна ціна, яку наша країна змушена заплатити за свободу і світле майбутнє.

Росія напала на Україну: зрадник з-за поребрика подав голос, окупанти обстріляли житло футболіста (LIVE)