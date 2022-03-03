Вболівальники Бенфіки з 3 по 5 березня можуть доставити в офіційні клубні магазини речі, які мають допомогти українцям, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Серед предметів, які збирають до відправлення:

- їжа (консерви, енергетичні батончики, шоколадні цукерки, супи швидкого приготування)

- продукти першої допомоги (фізрозчини, водонепроникні пов’язки, компреси (стерильні та нестерильні), еластичні бинти, пластирі, одноразові рукавички, спирт етиловий, повідон йод(бетадин або інший), мазі від опіків)

- дитячі товари (сухе молоко, памперси, пелюшки, креми, дитячі серветки), а також ковдри, автономні ліхтарики (батарейки не потрібні), павербанки.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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