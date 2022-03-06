Легионеров "орлов" почтил память земляков, которые не смогли пережить ужасную войну с Россией, сообщает Record.

Бенфика открыла фонд помощи Украине – очередной жест команды Яремчука

Яремчук на матч против Портимоненсе (2:1) надел черную повязку. Это символ больших человеческих потерь, которые понесла Украина с 24 февраля. Роман отыграл 80 минут и не отличился результативными действиями, однако даже чужой стадион поддержал его громкими аплодисментами.

Россия подло обстреливает большие города и жилые районы, истребляя сотни мирных украинцев. Это огромная цена, которую наша страна вынуждена заплатить за свободу и светлое будущее.

Россия напала на Украину: предатель из-за поребрика подал голос, оккупанты обстреляли жилье футболиста (LIVE)