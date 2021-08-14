Нападник збірної України Роман Яремчук надовго запам'ятає 14 серпня. Нині він дебютує у стартовому складі "орлів".

Вже сьогодні о 20:00 лісабонська команда проведе матч 2-го туру чемпіонату Португалії проти Ароуки – новачка тамтешньої еліти.

Яремчук відмовився розмовляти на камеру російською мовою – інтерв'ю тамтешньому ЗМІ таки відбулося

Прес-служба "орлів" опублікувала стартову одинадцятку на поєдинок. У ній знайшлося місце Яремчуку, якому головний тренер Жорже Жезуш вирішив вперше надати ігровий час у Прімейра-лізі.

До цього Роман провів у футболці Бенфіки лише 25 хвилин – українець вийшов на заміну у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів проти московського Спартака, але все ж встиг створити гол.

Нагадаємо, Бенфіка заплатила за представника "синьо-жовтих" 17 мільйонів євро, а Роман підписав контракт з португальцями на 5 років.

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