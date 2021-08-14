Нападающий сборной Украины Роман Яремчук надолго запомнит 14 августа – он дебютирует в стартовом составе "орлов".

Уже сегодня в 20:00 лиссабонская команда проведет матч 2-го тура чемпионата Португалии против Ароукы – новичка местной элиты.

Яремчук отказался разговаривать на камеру на русском языке – интервью тамошнему СМИ таки состоялось

Пресс-служба "орлов" опубликовала стартовую одиннадцатку на поединок. В ней нашлось место Яремчуку, которому главный тренер Жезуш решил впервые предоставить игровое время в Примейра-лиге.

До этого Роман провел в футболке Бенфики только 25 минут – украинец вышел на замену в матче квалификации Лиги чемпионов против московского Спартака, но все же успел создать гол.

Напомним, Бенфика заплатила за представителя "сине-желтых" 17 млн евро, а Роман подписал контракт с португальцами на 5 лет.

Бенфика победила Спартак с голом имени Яремчука – украинец топово дебютирует за "орлов", но до ЛЧ лиссабонцам ещё далеко