Російський кореспондент в особистому Telegram-каналі розповів, як зміг взяти коментар у форварда "орлів".

Яремчук отримав відзнаку за феєрію в матчі з росіянами – Бенфіка змінила назву клубного Twitter на честь українця

Після матчу Бенфіка – Спартак Алланазарову вдалося наблизитися до автобуса португальців і відшукати Яремчука. Роман погодився спілкуватися на камеру лише українською мовою. Інтерв'юеру такий варіант не підходив, тому коментар був опублікований виключно в друкованому вигляді.

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Нагадаємо, Бенфіка знищила Спартак за сумою двох матчів (2:0; 2:0), а Яремчук організував останній гол у ворота москвичів. На стадії плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "орли" зустрінуться з ПСВ.

Бенфіка перемогла Спартак з голом імені Яремчука – українець шикарно дебютує за "орлів", але до ЛЧ лісабонцям ще далеко