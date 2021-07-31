Новачок "орлів" Роман Яремчук стримано поділився емоціями від трансферу в Португалію.

Як відомо, 25-річний форвард змінив Гент на Бенфіку, підписавши з португальцями контракт терміном на 5 років.

Яремчук офіційно перейшов у Бенфіку

Роман встиг вже й відреагувати на трансфер у своєму Instagram. "Для мене це велика честь одягнути форму Бенфіки", – стримано написав форвард збірної України.

Зауважимо, у Генті – попередньому клубі – Яремчук провів чотири хороші сезони (152 матчі, 61 гол та 18 результативних передач).

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