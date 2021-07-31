Яремчук офіційно перейшов у Бенфіку
Форвард збірної України Роман Яремчук змінив клубну прописку. Новий сезон він розпочне у Португалії.
25-річний нападник відтепер захищатиме кольори Бенфіки, повідомляє офіційний сайт клубу. Роман підписав контракт на 5 років – до 2026-го.
Зозуля офіційно знайшов новий клуб
За неофіційною інформацією, португальський гранд заплатив Генту за Яремчука понад 15 мільйонів євро. За бельгійців він виступав протягом останніх чотирьох сезонів. Загалом у футболці "буйволів" українець встиг провести 152 матчі, у яких відзначився 61 голом та 18-ма результативними передачами.
Зауважимо, Бенфіка минулий сезон завершила на другій сходинці чемпіонату Португалії. 4 та 10 серпня вона протистоятиме російському Спартаку в кваліфікації Ліги чемпіонів.
Лунін провів героїчний матч за Реал – українець вразив тренера і змусив згадати магію фіналу ЛЧ, а іспанські ЗМІ лякають