Форвард збірної України Роман Яремчук змінив клубну прописку. Новий сезон він розпочне у Португалії.

25-річний нападник відтепер захищатиме кольори Бенфіки, повідомляє офіційний сайт клубу. Роман підписав контракт на 5 років – до 2026-го.

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За неофіційною інформацією, португальський гранд заплатив Генту за Яремчука понад 15 мільйонів євро. За бельгійців він виступав протягом останніх чотирьох сезонів. Загалом у футболці "буйволів" українець встиг провести 152 матчі, у яких відзначився 61 голом та 18-ма результативними передачами.

Зауважимо, Бенфіка минулий сезон завершила на другій сходинці чемпіонату Португалії. 4 та 10 серпня вона протистоятиме російському Спартаку в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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