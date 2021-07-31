Новичок "орлов" Роман Яремчук сдержанно поделился эмоциями от трансфера в Португалию.

Как известно, 25-летний форвард сменил Гент на Бенфику, подписав с португальцами контракт сроком на 5 лет.

Яремчук официально перешел в Бенфику

Роман успел уже и отреагировать на трансфер в своем Instagram. "Для меня это большая честь одеть форму Бенфики", – сдержанно написал форвард сборной Украины.

Заметим, в Генте – предыдущем клубе – Яремчук провел четыре хороших сезона (152 матча, 61 гол и 18 результативных передач).

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