Яремчук: В Україні дуже холодно, незвично навіть

Форвард збірної України Роман Яремчук розповів, що "синьо-жовті" прагнуть перемагати у кожному матчі, а також зазначив про погіршення погодних умов у Києві.

"В Україні дуже холодно, незвично навіть. Але, не дивлячись на погоду, додому завжди приємно приїжджати, тому, настрій дуже гарний. Вчора ми дуже тепло зустрілися з партнерами, повечеряли, відмінно поспілкувалися. Такі заходи (загальнокомандна вечеря – прим. "Футбол 24")

сприяють згуртуванню команди.

Збірна України повечеряла разом з Мальдіні

Мої голи за збірну? Не думаю, що на цьому потрібно акцентувати увагу. Головне, що команда перемагає. А мені треба працювати, і все прийде.

Що стосується майбутніх матчів, які не мають турнірного значення, зазначу, що у збірної України завжди максимальні цілі, тому в кожному матчі ми будемо прагнути до перемоги", – передає слова Яремчука Dynamo.kiev.ua з посиланням на FootballHub.

Нагадаємо, матч Ліги націй Словаччина – Україна відбудеться 16 листопада, початок – о 21.45.

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