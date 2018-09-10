toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Статті Інтерв’ю
ЛІГА НАЦІЙ ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - СЛОВАЧЧИНА

"Моя дружина – просто бомба! Збірна – це і її заслуга". Роман Яремчук – про Гент, Лігу націй і "Слава Україні"

16:00 4990 Читать на русском
"Моя дружина – просто бомба! Збірна – це і її заслуга". Роман Яремчук – про Гент, Лігу націй і "Слава Україні"
Роман Яремчук / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Інтерв’ю "Футбол 24" із нашим легіонером бельгійського Гента, який нарешті дебютував у збірній України матчем проти Чехії, усі коментарі дає українською мовою і зачитується автобіографіями футбольних суперзірок.

"Щасливий грати із гаслом "Слава Україні"

– Романе, ви вже неодноразово викликалися у збірну України, проте через травми ваш дебют щоразу відкладався. Що відчували у такі моменти?

– Все, що не трапляється – на краще. Очевидно, тоді був не найкращий час для мого дебюту. Травма один раз, другий раз… Звичайно, це мене засмучувало, але, з іншого боку, додавало наснаги працювати ще наполегливіше, щоб приїхати у збірну знову.

– І от приїхали цього разу, головний тренер називає ваше прізвище у стартовій одинадцятці на Чехію. Серце вистрибувало з грудей?

– Звичайно, я хвилювався. Думаю, так буде постійно. Неважливо – це перша гра, чи 15-та. Виступ за національну збірну – надзвичайно хвилюючий момент. Величезна відповідальність і неймовірна честь.

– Після Чехії Ігор Циганик супроводжував спільне фото з вами оригінальною фразою: "Твій тато у таких ситуаціях забивав три з трьох…"

– Я не бачив, як забивав мій тато (Усміхається). Але знаю, що Циганик товаришує з ним.

яремчук циганик

– Як батько прокоментував ваш дебют у збірній України? Що порадив?

– Ми поверхнево розібрали гру команди. Мої індивідуальні дії також проаналізували. Це залишиться між нами.

– Бачив вашу посвяту у збірній. Хто репертуар придумував?

– (Сміється) Андрюха Цуріков подав ідею і я погодився – заспівали дуетом. Товаришуємо ще з часів виступу за Олександрію.

Новачки збірної України заспівали на посвяченні в команду (ВІДЕО)

– У коментарях не всі вболівальники сприйняли вашу пісню позитивно. Від гравців збірної України очікують українських хітів…

– Я знаю. Комусь подобаються українські пісні, комусь – не українські. Хтось любить рок-н-рол. Заспіваю українською – це також комусь не сподобається. Я розмовляю українською, даю інтерв'ю та коментарі українською. Якщо заспівав російською, це не означає, що я не зі Львова чи не поважаю українську мову. Важко догодити абсолютно всім.

– До речі, приємно, що у збірній України нарешті з’явився гравець, який усі коментарі дає українською мовою.

– Так, які б це не були інтерв’ю – завжди розмовляю українською. Я і мої батьки спілкуємося вдома виключно рідною мовою.

– У ватників бомбить від оновленої форми збірної України, а конкретно від напису "Слава Україні". Вам така інновація до вподоби?

– Так, дуже подобається. Цей напис, насамперед, для наших героїв, які захищають державу. Тож я безмежно щасливий грати із гаслом "Слава Україні".

"Шевченко вчинив правильно"

– Чим вас здивував Андрій Шевченко, як тренер?

– Я вже неодноразово казав, що Андрій Миколайович – це тренер, дуже сильно підкований тактично. Завжди приємно приїжджати у збірну і набиратися нового досвіду.

– Коли ви були ще хлопчаком, а Шевченко феєрив у Мілані, він став для вас головним кумиром?

– Звичайно. Я виростав на його матчах і голах. Пригадую, як він вигравав Лігу чемпіонів і "Золотий м’яч”. Як збірна України виступала на чемпіонаті світу і доходила до чвертьфіналу. Дивишся на таких людей – і справді приємно.

яремчук шевченко

– Після матчу у Чехії головний тренер кинувся в епіцентр навколофутбольних розбірок, захищаючи наших уболівальників від чеської поліції, яка діяла надзвичайно жорстко

– У той момент я не бачив цього – команда вже перебувала у роздягальні. Вважаю, Шевченко зробив правильно. Своїх земляків-українців потрібно рятувати від біди.

– Ви звикли до підвищеної уваги вболівальників до своєї персони? Прохання про селфі чи автограф не втомлюють?

– У Бельгії я вже звик, що від такого не маю права відмовлятися. Ти повинен кожному уболівальнику приділити час – сфотографуватися, дати автограф. У збірній України – багато хороших футболістів. Люди не так часто бачать нас усіх разом, тож чому б не піти їм назустріч?

– На власні очі бачив, як перед входом у готель якась дівчина подарувала вам загадкову коробочку. Що там?

– Ще не дивився (Усміхається). Мені дуже приємно. У Бельгії такі сюрпризи трапляються досить часто. Наприклад, після матчів неодноразово дарували бельгійське пиво.

"Зобов’язані були проходити Бордо”

– Як вам життя у Бельгії? Вже повністю адаптувалися?

– Так, із цим – повний порядок. У Бельгії мені подобається, я почуваюся щасливим і насолоджуюся футболом. Спершу було важко – і машиною їздити, і просто сходити у магазин, сказати два слова. На щастя, найважчий період вже позаду.

– Після стартових турів чемпіонату Бельгії ваш Гент йде серед лідерів. Які цілі на новий сезон?

– У Гента такі ж цілі, як у Динамо чи Шахтаря – здобути чемпіонство. Різниця лише в тому, що у бельгійській лізі за титул ведуть боротьбу одразу 5-6 клубів. Конкурувати значно складніше. Якщо ти не в формі і загубив кілька очок – твоє місце одразу займають інші.

– Чи сильно вдарив по команді виліт від Бордо у Лізі Європи?

– Це – дуже неприємний і болючий удар. Так, ми вилетіли від хорошої іменитої команди. Вважаю, Генту не пощастило із жеребом, адже ми були "сіяними". Так чи інакше, зобов’язані були проходити Бордо, адже в домашньому матчі повністю їх переграли. Але… Це футбол.

– У новому сезоні ви забили 3 м'ячі, а скільки не забили?

– У кожному матчі маю чимало моментів – як і у збірній. Треба серйозно попрацювати над реалізацією. Думаю, голи прийдуть.

– Переглянув склад вашої команди: Гент – це справжня Вавилонська вежа. Є легіонери з Хорватії, Нігерії, Грузії, Ізраїлю, Тунісу, Канади – і це ще не весь список. Як ви спільну мову знаходите?

– У нас усі спілкуються англійською. Якщо хтось хоче з кимось поговорити французькою – жодних проблем, але перша мова – це інгліш.

– Зрозуміло, що ви товаришуєте із співвітчизником Пластуном. А з ким іще?

– Є два грузини – Квілітая і Чакветадзе. У нас гарна компанія. Зрештою, до мене усі добре ставляться. Зокрема хорват Ловре Калініч, фіналіст чемпіонату світу. Хороша атмосфера у команді.

– Своє майбутнє пов'язуєте з Гентом?

– Мій контракт розрахований на 4 роки, отже – ще 3 залишилося. Не знаю, як події розвиватимуться далі. Зараз мене все влаштовує.

яремчук

– У Бельгії ви не самі, поруч – кохана дівчина?

– Так, це моя дружина.

– Розкажіть про кохану. Наскільки хороший із неї футбольний експерт?

– Дружина у мене – просто бомба! (Усміхається). Я щасливий, що маю вдома таку опору, вона мені допомагає у всьому. Те, що потрапив у національну збірну, – це і її заслуга. Разом пройшли складні часи в Динамо та Олександрії, разом поїхали у Бельгію. Нашому шлюбу – один рік, а от стосункам – значно більше.

– Колись ви розповідали, що полюбляєте книги – автобіографії футбольних зірок. Чи дочитали вже життєпис Андреа Пірло?

– Ні. Чтиво з Ібрагімовічем пішло легко, а ось на Пірло я забуксував. Ще не знаю, що читатиму далі. Зараз такий період, що матчі йдуть один за одним. Тільки встигай грати і відновлюватися. Іноді бракує часу навіть на сон.

Сторінка автора у Facebook

"Шевченко поставив на місце? Той, хто це написав, – чистий чорт". Селезньов – про сильну Україну і хлопчика у спідниці

Теги
Гент Гент Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Статті Головне Інтерв’ю Ловре Калініч Ловре Калініч Олег Бабій Андрій Шевченко Андрій Шевченко Бордо Бордо Ігор Циганик
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
40
хв
Португалія
21:45
Італія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук