Яремчук та Пластун не допомогли Генту втримати перемогу над Шарлеруа

Гент не зумів обіграти Шарлеруа в матчі 1-го туру чемпіонату Бельгії.

Чемпіонат Бельгії, 1 тур

Гент – Шарлеруа – 1:1

Голи: Нгаду-Нгаджі, 56 – Бруно, 89

Гент, який напередодні здобув феєричну перемогу в Лізі Європи, в першому турі національного чемпіонату зіграв внічию з Шарлеруа.

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Господарі вийшли вперед в середині другого тайму завдяки голу Мішеля Нгаду-Нгаджі. Однак наприкінці поєдинку Бруно врятував Шарлеруа від поразки.

Українці Роман Яремчук та Ігор Пластун з'явилися у стартовому складі Гента. Нападник провів на полі 85 хвилин, а захисник відіграв увесь матч. Роман Безус лаву запасних так і не покинув.

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