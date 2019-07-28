Яремчук и Пластун не помогли Генту удержать победу над Шарлеруа

Гент не сумел обыграть Шарлеруа в матче 1-го тура чемпионата Бельгии.
Чемпионат Бельгии, 1 тур
Гент – Шарлеруа – 1:1
Голы: Нгаду-Нгаджи, 56 – Бруно, 89
Гент, который накануне одержал феерическую победу в Лиге Европы, в первом туре национального чемпионата сыграл вничью с Шарлеруа.
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Хозяева вышли вперед в середине второго тайма благодаря голу Мишеля Нгаду-Нгаджи. Однако в конце поединка Бруно спас Шарлеруа от поражения.
Украинцы Роман Яремчук и Игорь Пластун появились в стартовом составе Гента. Нападающий провел на поле 85 минут, а защитник отыграл весь матч. Роман Безус скамейку запасных так и не покинул.
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