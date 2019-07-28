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Яремчук и Пластун не помогли Генту удержать победу над Шарлеруа

21:10 33 Читати українською
Яремчук и Пластун не помогли Генту удержать победу над Шарлеруа
Гент – Шарлеруа – 1:1

Гент не сумел обыграть Шарлеруа в матче 1-го тура чемпионата Бельгии.

Чемпионат Бельгии, 1 тур

Гент – Шарлеруа – 1:1

Голы: Нгаду-Нгаджи, 56 – Бруно, 89

Гент, который накануне одержал феерическую победу в Лиге Европы, в первом туре национального чемпионата сыграл вничью с Шарлеруа.

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Хозяева вышли вперед в середине второго тайма благодаря голу Мишеля Нгаду-Нгаджи. Однако в конце поединка Бруно спас Шарлеруа от поражения.

Украинцы Роман Яремчук и Игорь Пластун появились в стартовом составе Гента. Нападающий провел на поле 85 минут, а защитник отыграл весь матч. Роман Безус скамейку запасных так и не покинул.

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Роман Безус Роман Безус Игорь Пластун Игорь Пластун Гент Гент Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом
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