Фанат Альбасете отримав футболку Зозулі, запропонувавши українцеві дивний обмін

Фанати Альбасете вкотре продемонстрували свою любов до нападника команди Романа Зозулі.

Товариський матч

Альбасете – Алавес

Голи: Баррі, 68 – Гарсія, 3, Альваро, 71 (авт)

"Зозуля став провідним гравцем", – генеральний директор Альбасете не пошкодував компліментів українцю

Вчора, 27 липня, Альбасете зіграв товариський проти Алавеса. Українець Роман Зозуля вийшов у стартовому складі своєї команди, але не зумів допомогти їй уникнути поразки (1:2).

Один із вболівальників Альбасете прийшов на матч із плакатом, на якому був напис: "Зозуле, поміняй футболку на ковбасу".

Як видно із фотоколажу фанату вдалося досягти своєї мети.