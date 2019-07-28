Фанат Альбасете отримав футболку Зозулі, запропонувавши українцеві дивний обмін

Іспанія — 19:10 1351
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"Дайте Луніну довбаний шанс": Реал пропустив 7 голів – фанати та іспанські ЗМІ знайшли винних, а каталонці насміхаються
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