Українські легіонери заявили про себе в поєдинку 5-го туру Ліги Європи.

Гент Яремчука, Безуса та Пластуна вдома поступився Словану Качараби з рахунком 1:2. Українці стали одними з ключових осіб матчу.

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За оцінками Whoscored, Роман Яремчук став найкращим у складі Гента з показником 7,3. До слова, форвард відзначився голом, але це не врятувало Гент від 5-го фіаско в ЛЄ. У складі суперника найефективнішим став інший українець – Тарас Качараба, який забив другий м'яч Слована. Ба більше, його визнали найкращим гравцем єврокубкової дуелі (8,2).

До слова, хавбек "буйволів" Роман Безус вийшов на заміну та отримав 6,4 бали. Ігор Пластун провів весь матч на лавці для запасних.

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